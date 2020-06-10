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Власть

Депутат предлагает обложить акцизом лимонады и «Кока-Колу»

Депутат парламента Дастан Бекешев предлагает обложить акцизом лимонады и «Кока-Колу». Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании при обсуждении поправок в Налоговый кодекс и Закон «О рекламе».

По словам нардепа, это сахаросодержащие напитки, а число диабетиков в мире растет. «Облагаются акцизом только вредные товары. Во всем мире «Кока-Кола», «Фанта» и прочие подобные напитки попадают под акциз. Давайте в Кыргызстане попробуем ввести хотя бы нулевую ставку», — отметил он.

Представители Министерства экономики поддержали эту инициативу, заметив, что готовы внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, но только после консультаций с бизнес-сообществом. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/155493/
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