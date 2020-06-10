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Власть

Дастан Бекешев стыдит чиновников: в ЖК озвучили зарплату работников библиотеки

В парламенте обсуждают поправки в Закон «О библиотечном деле».

В документе указано, что размер оплаты труда руководителей Национальной библиотеки  приравнивается к оплате труда специалиста высшей категории государственных служащих. Однако в государственный реестр эти работники так и не попали. Представители правительства просят включить библиотекарей в перечень и повысить им жалование на 180 процентов.

По словам нардепа Дастана Бекешева, на сегодня рядовые сотрудники книгохранилищ получают 5 тысяч сомов, а заведующие — 10 тысяч. «Это стыд и позор! Чиновник, вообще, представляет, как библиотекарь выживает на такие копейки?» — спросил он.

Отметим, что в Кыргызстане насчитывается более 1 тысячи библиотек различных типов и профилей. Библиотечный фонд республики составляет более 19 миллионов экземпляров книг и брошюр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155451/
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