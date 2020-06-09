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Власть

Поправки в Закон «О прокуратуре» нарушают систему сдержек и противовесов

Депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко считает, что генпрокурор должен отчитываться только перед парламентом. Об этом она заявила сегодня на заседании комитета по правопорядку и борьбе с преступностью.

Согласно предложенным поправкам в Закон «О прокуратуре», генеральный прокурор становится подотчетен и президенту, он представляет ему и Жогорку Кенешу ежегодный рапорт о своей деятельности.

«Если говорить о нормах Конституции, то глава государства назначает с согласия парламента генпрокурора, и мы понимаем, что в полномочия ГП входит осуществление надзора за высокопоставленными чиновниками, в том числе и институтом президента», — отметила нардеп.

Генпрокуратура должна быть максимально независима. А инициируемое предложение может нарушить систему сдержек и противовесов между ветвями власти.

Наталья Никитенко

Она предложила коллегам оставить статью закона в действующей редакции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155370/
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