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Власть

Президент Кыргызстана поговорил по телефону с главой Ирана Хасаном Рухани

Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

По ее данным, стороны обсудили актуальные направления и перспективы двустороннего сотрудничества, в том числе совместные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Сооронбай Жээнбеков поблагодарил за оказываемую Кыргызстану поддержку, в частности за гуманитарную помощь.

Главы государств подчеркнули важность активизации двустороннего и регионального партнерства, а также повышения уровня товарооборота между странами.

Сооронбай Жээнбеков и Хасан Рухани договорились продолжать струдничество между КР и Ираном по всему спектру интересующих вопросов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155365/
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