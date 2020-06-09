Россия отказалась от намерения открыть авиабазу на юге Кыргызстана

РФ отказалась открыть филиал российской авиабазы в южном регионе Кыргызстана. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности сообщил заместитель председателя Государственного комитета по делам обороны Нурсейит Кедеев.

Депутат Закир Шапаров предложил открыть филиал авиабазы «Кант» в Баткенской области. «В Канте они находятся в хороших условиях, надо бы рассмотреть возможность открытия филиала в Баткене», — отметил он.

«Россия планировала открыть базу в Кызыл-Кие, но потом отказалась от этой идеи», — заявил Нурсейит Кедеев.

Комитет поддержал протокол об изменениях в соглашение по авиабазе «Кант».