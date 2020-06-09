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Власть

Исхак Пирматов напомнил о важности авиабазы «Кант» для безопасности страны

Россия ни одной стране не платит столько, сколько за авиабазу «Кант» Кыргызстану. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности заявил депутат Исхак Пирматов.

По его словам, условия соглашения по авиабазе «Кант» намного лучше, чем у военных представительств России в других странах.

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«Таких условий нет ни в одной стране. Россия почти не платит за свои авиабазы. Например, в Казахстане за гектар РФ платит $2,5, а у нас — более $5 тысяч. Кроме того, если вдруг возникнет угроза террористической атаки, военная база будет задействована в мероприятиях по защите целостности и безопасности нашей страны», — сказал нардеп.

Исхак Пирматов отметил, что у Вооруженных сил КР на балансе всего два самолета.

«Сейчас в случае необходимости доставки грузов в Ош и Джалал-Абад мы используем самолеты военной базы. При этом мы лишь заправляем их», — сказал он.

Протокол об изменениях в соглашении по авиабазе «Кант» принят еще в конце марта 2019 года. Однако в Жогорку Кенеш на ратификацию он поступил только 18 февраля 2020-го.

В соглашение между Россией и Кыргызстаном о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы вносятся дополнения. Это вызвало критику у некоторых гражданских активистов. Они заявили, что власти страны якобы хотят продать землю под нужды базы. Однако в документе нет ни слова о продаже земли. Речь идет об условиях использования взлетно-посадочной полосы, которую российская сторона обязуется отремонтировать за свой счет. При этом после прекращения действия соглашения улучшения передаются кыргызской стороне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155294/
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