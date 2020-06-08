Минобразования планирует повысить результат Кыргызстана в PISA

В 2024 году Кыргызстан планирует принять участие в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Об этом на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила заместитель главы Минобразования Надира Джусупбекова.

Депутаты рассмотрели проект закона о ратификации соглашения о финансировании между КР и Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту «Образование для будущего».

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Как отметила Надира Джусупбекова, в рамках проекта предусматривается финансирование со стороны МАР на сумму $50 миллионов, из которых половина — грант, а вторая — кредит. «Средства предоставляются на 38 лет, из них 6 лет — льготный период, с процентной ставкой 0,75 процента. Задачами проекта являются улучшение подготовки детей к школе и повышение квалификации учителей, продвижение в международном рейтинге PISA», — сказала замминистра.

Депутат Айнура Аскарова напомнила о плохих показателях учащихся в рейтинге школьного образования PISA и спросила, какие конкретные задачи необходимо решить для улучшения результатов.

По мнению Надиры Джусупбековой, одна из причин отставания школьников — несоответствие между предоставляемыми им знаниями и их практическим применением в жизни. «Для решения данной проблемы мы разработали новые предметные стандарты, а также прилагаем усилия для повышения компетентности учителей», — сказала она.

Члены комитета одобрили концепцию законопроекта.

Напомним, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года.

Кыргызстан участвовал в PISA-2006 и PISA-2009, но занял последние (57-е и 65-е) места. Дальше страна отказалась участвовать в данной программе.