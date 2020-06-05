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Власть

Президент: Цифровизация должна повышать качество услуг, особенно в регионах

«Основным направлением должно стать продолжение инициатив по продвижению цифровых основ развития страны и ориентированность на повышение качества предоставления государственных услуг, особенно в регионах», — заявил президент Сооронбай Жээнбеков на встрече с главой ГРС Акыном Мамбеталиевым.

Стороны обсудили ход реализации государственной политики цифровой трансформации страны и развития регионов, проектов по цифровизации в системе ГРС. Акын Мамбеталиев представил информацию о ситуации в регистрационно-учетной системе страны, перспективах ее развития, принимаемых мерах по автоматизации государственных услуг для населения.

«Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что благосостояние граждан, их социально-экономическое развитие во многом зависят от качества предоставляемых государственных услуг в сфере регистрации населения, транспорта, водительского состава, актов гражданского состояния. Глава государства обратил особое внимание на облегчение и повышение доступности и качества предоставляемых госуслуг населению, отметив необходимость активизации работ в этом направлении», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155046/
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