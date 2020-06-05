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Власть

НКО финансируют гей-парады. Депутат объяснил, почему он за скандальный закон

В Бишкеке проходит онлайн-конференция по обсуждению законопроекта об НКО, организованная ОФ «Гражданская платформа». Участвуют представители гражданского общества, НКО и депутаты Жогорку Кенеша.

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Парламентарий Марлен Маматалиев призывает представителей НПО к содержательной работе над законопроектом.

По словам депутата, он также вносит свои предложения по законопроекту.

«В целом я вносил некоторые предложения, их добавили в документ. Но если их не учтут, готов выйти из соавторства законопроекта. Однако думаю, что документ будет принят с доработками», — сказал нардеп.

Он также отметил, что проведение гей-парадов финансируют отдельные НПО. «Когда организовывали подобное шествие, стало известно, что его финансируют неправительственные организации. Я против тех, кто пропагандирует гей-парады, но не против НКО», — подчеркнул Марлен Маматалиев.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155033/
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