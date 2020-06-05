Посольство Ирана в Бишкеке установило на дороге блоки, чтобы не парковались

Посольство Ирана в Бишкеке установило на дороге на улице Раззакова блоки, чтобы никто не парковался напротив их здания. Об этом сегодня на заседании БГК по регламенту сообщил Куванычбек Конгантиев.

Он отметил, что, установив блоки, они сузили и без того узкую дорогу.

Депутат обратился с просьбой к представителям ГУОБДД проверить, законно ли это было сделано. К тому же он уточнил, есть ли в ПДД знак, что парковка запрещена, кроме сотрудников посольства. На что получил отрицательный ответ.

Адиса Имангазиева добавила, что в последнее время появились новые дома, возле которых ставят знаки, запрещающие парковку. «Кроме того, они еще ставят железные загородки, будто дорога — это их собственность. Разве кто-то имеет право самовольно ставить знаки, перекрывать дороги?» — обратилась она к представителям ГУОБДД.