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Власть

Чиновники не знают, кто ответственен за безопасность детей в аварийных школах

В Кыргызстане 242 школы находятся в аварийном состоянии. Об этом представители правительства сообщили на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Депутат Калдарбек Баймуратов отметил, что во многих аварийных помещениях продолжают учиться дети,  потому что затягивается завершение строительства новых школ.

«Кто несет ответственность за безопасность детей в таких школах? Если вдруг случится что-то с учениками, кто за это ответит?» — спросил депутат.

От представителя правительства ответа не последовало. Калдарбек Баймуратов отметил, что Министерство образования и науки несет ответственность за учащихся,  так как именно из-за нерасторопности чиновников ведомства дети учатся в аварийных условиях.

По данным Госстроя, в список строительства новых зданий вошла школа из контейнера в Нарыне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154989/
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