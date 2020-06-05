Чиновники не знают, кто ответственен за безопасность детей в аварийных школах

В Кыргызстане 242 школы находятся в аварийном состоянии. Об этом представители правительства сообщили на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт».

Депутат Калдарбек Баймуратов отметил, что во многих аварийных помещениях продолжают учиться дети, потому что затягивается завершение строительства новых школ.

«Кто несет ответственность за безопасность детей в таких школах? Если вдруг случится что-то с учениками, кто за это ответит?» — спросил депутат.

От представителя правительства ответа не последовало. Калдарбек Баймуратов отметил, что Министерство образования и науки несет ответственность за учащихся, так как именно из-за нерасторопности чиновников ведомства дети учатся в аварийных условиях.

По данным Госстроя, в список строительства новых зданий вошла школа из контейнера в Нарыне.