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Власть

Кыргызстан приостановил выдачу виз без приглашения этническим кыргызам

Кыргызстан приостановил выдачу виз без приглашения этническим кыргызам. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Адыл Жунус уулу.

По его словам, этнические кыргызы со всего мира, желающие приехать в Кыргызстан, уже год не могут получить визу по облегченной форме.

«В 2017 году было принято постановление, по которому этнические кыргызы могли получить визы для приезда в Кыргызстан без приглашения и бесплатно. Но через год выдачу такой визы приостановили. МИД мне так толком и не объяснил причину. Этнические кыргызы мечтают посетить историческую родину, как Мекку», — заявил нардеп.

Напомним, с начала 2020 года выступила в силу новая редакция инструкции о порядке оформления виз, в соответствии с которым этнические кыргызы могут бесплатно получить визу в рамках «Мекен визы».
Ссылка: https://24.kg/vlast/154951/
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