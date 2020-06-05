Кыргызстан приостановил выдачу виз без приглашения этническим кыргызам. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил депутат Адыл Жунус уулу.

По его словам, этнические кыргызы со всего мира, желающие приехать в Кыргызстан, уже год не могут получить визу по облегченной форме.

«В 2017 году было принято постановление, по которому этнические кыргызы могли получить визы для приезда в Кыргызстан без приглашения и бесплатно. Но через год выдачу такой визы приостановили. МИД мне так толком и не объяснил причину. Этнические кыргызы мечтают посетить историческую родину, как Мекку», — заявил нардеп.

Напомним, с начала 2020 года выступила в силу новая редакция инструкции о порядке оформления виз, в соответствии с которым этнические кыргызы могут бесплатно получить визу в рамках «Мекен визы».