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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Парламент заслушал информацию первого вице-премьер-министра

Жогорку Кенеш заслушал за закрытыми дверями информацию первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова по поводу переговоров с его узбекским коллегой относительно последнего инцидента в анклаве Сох.

Как рассказали 24.kg, сведения, которые предоставил чиновник депутатам, последних удовлетворили лишь частично. Нардепы поручили ускорить процесс делимитации и демаркации границы с Узбекистаном. «85 процентов территории описано. Но оставшиеся 15 процентов — это спорные участки, по которым стороны никак не могут прийти к согласию», — пояснил нардеп Улугбек Ормонов.

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.

Неспокойно и на кыргызско-таджикской границе. За два месяца там произошло три конфликта. Ранее военнослужащие Погранвойск ГКНБ Таджикистана открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. Еще один конфликт произошел в конце мая, когда граждане Таджикистана незаконно занимались выпасом скота. Последний зафиксировали 2 июня в местности Эки-Таш Баткенского района. Неизвестные лица со стороны Таджикистана произвели несколько выстрелов из охотничьего ружья по машине кыргызстанца, который ехал по дороге Ош — Исфана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154896/
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