Президент: Налоговые процедуры будут полностью электронными и дистанционными

«Налоговые процедуры будут полностью электронными и дистанционными», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня во время цифрового диалога с руководителями регионов страны, мэрами городов Бишкека и Оша.

Глава государства подчеркнул важность полной цифровизации экономических отношений. По его словам, это веление времени.

Нужно разработать комфортные правила для предпринимателей с широким использованием новых технологий и усилить предоставление онлайн-услуг.

«На сегодня введен мораторий на проведение проверок и поставлена задача до истечения его срока полностью перевести процесс проверки в электронный формат. Процесс выдачи лицензий и разрешений также будет полностью автоматизирован, что позволит исключить человеческий фактор и коррупционные проявления», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, президент отметил, что для полноценного внедрения дистанционного образования, наряду с обновленными учебными планами, необходимо обеспечить соответствующим техническим оборудованием.

«Местные власти должны оказать полную поддержку внедрению проектов «онлайн-детский сад» и «онлайн-школа». Для эффективности усилий министерства в высокогорных и приграничных районах необходимо обеспечить доступ к качественному интернету и республиканскому телевещанию. Эта задача должна рассматриваться как вопрос не местного, а общегосударственного значения», — заключил Сооронбай Жээнбеков.