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Власть

Правительство хочет легализовать дома, построенные на пашнях

На рассмотрение Жогорку Кенеша направили законопроект, нацеленный на решение вопросов граждан, построивших жилые дома на орошаемых пашнях и имеющих государственные акты на право частной собственности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, изменения предлагается внести в законы о введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и переводе (трансформации) земельных участков, а также в Уголовный кодекс.

Законопроект одобрен сегодня постановлением правительства и внесен на рассмотрение в Жогорку Кенеш.

«Законопроект направлен на решение вопросов граждан, построивших жилые дома на разделенных участках орошаемой пашни с 2009 по 2018 год и имеющих государственные акты на право частной собственности», — говорится в сообщении.

Распоряжением правительства от 20 января 2020 года образована межведомственная рабочая группа. За время ее работы уточнены 1 тысяча 711,8 гектара земли. Их трансформация позволит решить проблемы 11,3 тысячи семей.

«Вопросы посещения детей детских садов и школ, определения их постоянного местожительства будут решены после легализации земель. В результате землевладельцы приобретают гражданские права», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154864/
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