В БГК думают, как предотвратить превращение зеленых зон вдоль дорог в парковки

Вдоль дорог необходимо установить высокие бордюры и засеивать газоны, чтобы предотвратить превращение зеленых зон в парковки. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по ЖКХ заявил депутат Канатбек Музуралиев.

Он привел в пример улицу Юнусалиева. Представители муниципалитета отметили, что ее ремонт, замена бордюров в этом году не запланированы.

«Зеленые зоны с обеих сторон с каждым днем сокращаются, там появляются парковки. Пока мы не заменим асфальт и не поставим высокие бордюры, они будут превращаться в стоянки. Там появляются новые здания, и завтра они будут обращаться за разрешением на организацию парковки», — заявил он.

Канатбек Музуралиев напомнил главе «Зеленхоза» Эльнуре Жолдошевой, что просил закладывать в бюджет средства, чтобы на этих зеленых зонах хотя бы засеивать газон.

Она отметила, что разбивка газонов вдоль Южной магистрали, улиц Юнусалиева, Горького, проспекта Чингиза Айтматова являются приоритетными для предприятия. «Но пока работу не начали. Из-за пандемии идут задержки в работе, часть сотрудников не выходила на работу в течение двух месяцев», — сказала она.

Эльнура Жолдошева добавила, что на участках, где нет высоких придорожных бордюров, засев газонов неэффективен. «Их пока установили только на Южной магистрали», — отметила она.