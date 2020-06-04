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Власть

Кыргызстан получит $35 миллионов на модернизацию налоговой системы

Депутаты рассмотрели ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (МАР).

По словам председателя Национального статистического комитета КР Акылбека Султанова, в рамках соглашения МАР предоставляет льготное финансирование для проекта модернизации налогового администрирования и статистической системы.

«Общая стоимость составляет $35 миллионов, в том числе кредит — $17,5 миллиона и грант на такую же сумму. Срок погашения кредита — 38 лет, из них 6 — льготный период. Процентная ставка — 0,75 процента годовых. Срок реализации — пять лет», — сказал Акылбек Султанов.

Он добавил, что есть положительные решения шести фракций парламента для принятия законопроекта сразу в трех чтениях.

В ходе обсуждения депутат Тариел Жоробеков поддержал принятие законопроекта, отметив, что это повысит эффективность налоговых сборов.

Из $17,5 миллиона, выделяемых Нацстаткому, 63 процента направляется на консультационные услуги и обучение, что составляет $11,3 миллиона.

Тариел Жоробеков призвал правительство в дальнейшем сокращать подобные расходы.

Законопроект направлен на голосование в трех чтениях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154836/
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