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Власть

Депутаты поддержали предложение ограничить проведение юбилейных мероприятий

Депутаты обсуждают инициативу нардепа Зиядина Жамалдинова ограничить проведение юбилейных мероприятий. Оставить только три круглые даты — 50, 75 и 100 лет предлагает парламентарий.

По его словам, цель предлагаемых им поправок — оптимизировать и упорядочить проведение юбилейных мероприятий для рационального и целесообразного использования бюджетных средств.

Юбилейными датами для проведения мероприятий общенационального, регионального и корпоративного значения предлагается обозначить 50, 75 и 100 лет.

Зиядин Жамалдинов

Зиядин Жамалдинов подчеркнул, что далее можно пышно отмечать каждые последующие 25 лет. «И только в особых случаях решением президента может быть проведено юбилейное мероприятие в иные даты», — пояснил нардеп.

Коллеги поддержали это предложение. Но Эльвира Сурабалдиева предложила оставить только 100-летие как юбилейное торжество. «Не время сейчас торжества устраивать. Такую нагрузку несет бюджет из-за пандемии коронавируса», — отметила депутат.

Нардеп Акылбек Жапаров сказал, что следует брать пример с Китая, где для всех праздников выделяется отдельный период. «Для Кыргызстана оптимально будет все праздники провести с 31 августа до 10 сентября, оптом то есть. Я имею в виду все юбилеи и корпоративные торжества. Поймите, что каждая такая дата бьет по карману не только местные власти, но и бизнесменов», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Им просто застрелиться хочется, когда они слышат об очередном тое в честь какого-нибудь юбиляра.

Акылбек Жапаров

Другой нардеп Эмиль Токтошев также согласился с тем, что сейчас не время гулянья устраивать. Он предложил убрать дату в 50 лет.

А Бактыбек Турусбеков и вовсе предложил мораторий ввести на пять лет на все празднования.

Отметим, на этот год запланировано 18 масштабных юбилейных событий. Каждое из них обходится бюджету от 300 тысяч до миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154826/
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