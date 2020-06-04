Депутаты поддержали предложение ограничить проведение юбилейных мероприятий

Депутаты обсуждают инициативу нардепа Зиядина Жамалдинова ограничить проведение юбилейных мероприятий. Оставить только три круглые даты — 50, 75 и 100 лет предлагает парламентарий.

По его словам, цель предлагаемых им поправок — оптимизировать и упорядочить проведение юбилейных мероприятий для рационального и целесообразного использования бюджетных средств.

Юбилейными датами для проведения мероприятий общенационального, регионального и корпоративного значения предлагается обозначить 50, 75 и 100 лет. Зиядин Жамалдинов

Зиядин Жамалдинов подчеркнул, что далее можно пышно отмечать каждые последующие 25 лет. «И только в особых случаях решением президента может быть проведено юбилейное мероприятие в иные даты», — пояснил нардеп.

Коллеги поддержали это предложение. Но Эльвира Сурабалдиева предложила оставить только 100-летие как юбилейное торжество. «Не время сейчас торжества устраивать. Такую нагрузку несет бюджет из-за пандемии коронавируса», — отметила депутат.

Нардеп Акылбек Жапаров сказал, что следует брать пример с Китая, где для всех праздников выделяется отдельный период. «Для Кыргызстана оптимально будет все праздники провести с 31 августа до 10 сентября, оптом то есть. Я имею в виду все юбилеи и корпоративные торжества. Поймите, что каждая такая дата бьет по карману не только местные власти, но и бизнесменов», — подчеркнул Акылбек Жапаров.

Им просто застрелиться хочется, когда они слышат об очередном тое в честь какого-нибудь юбиляра. Акылбек Жапаров

Другой нардеп Эмиль Токтошев также согласился с тем, что сейчас не время гулянья устраивать. Он предложил убрать дату в 50 лет.

А Бактыбек Турусбеков и вовсе предложил мораторий ввести на пять лет на все празднования.

Отметим, на этот год запланировано 18 масштабных юбилейных событий. Каждое из них обходится бюджету от 300 тысяч до миллиона сомов.