Сооронбай Жээнбеков: Требования по цифровизации регионов усилят

«Требования по цифровизации регионов усилят», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня во время цифрового диалога с руководителями регионов страны, мэрами Бишкека и Оша.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса выявила ряд недостатков и проблем в регионах. Поэтому вопросы развития и цифровизации регионов останутся приоритетными направлениями государственной политики.

Глава государства подчеркнул необходимость максимального повышения конкурентоспособности регионов при эффективном использовании новых возможностей для управления регионами и поддержки местного бизнеса.

«Наша главная цель — комплексное и последовательное развитие регионов с использованием новых цифровых взаимоотношений. Одна из главных наших задач — облегчить жизнь наших граждан путем сокращения бюрократии, повышения качества предоставляемых населению услуг на местах, автоматизации процедур в муниципальной службе. Внедрение и расширение использования цифровых технологий в регионах остаются одним из главных критериев оценки работы руководителей областей и районов страны», — заключил Сооронбай Жээнбеков.