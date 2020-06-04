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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Требования по цифровизации регионов усилят

«Требования по цифровизации регионов усилят», — заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня во время цифрового диалога с руководителями регионов страны, мэрами Бишкека и Оша.

Он отметил, что чрезвычайная ситуация в связи с распространением коронавируса выявила ряд недостатков и проблем в регионах. Поэтому вопросы развития и цифровизации регионов останутся приоритетными направлениями государственной политики.

Глава государства подчеркнул необходимость максимального повышения конкурентоспособности регионов при эффективном использовании новых возможностей для управления регионами и поддержки местного бизнеса.

«Наша главная цель — комплексное и последовательное развитие регионов с использованием новых цифровых взаимоотношений. Одна из главных наших задач — облегчить жизнь наших граждан путем сокращения бюрократии, повышения качества предоставляемых населению услуг на местах, автоматизации процедур в муниципальной службе. Внедрение и расширение использования цифровых технологий в регионах остаются одним из главных критериев оценки работы руководителей областей и районов страны», — заключил Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154825/
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