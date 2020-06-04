Конфликт на границе. В ЖК за закрытыми дверями будут слушать отчет чиновников

Депутаты парламента пригласили сегодня на заседание первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Они хотят получить информацию о ходе переговоров с первым вице-премьером Узбекистана по урегулированию конфликта на границе в анклаве Сох.

Вопрос будет рассматриваться в закрытом режиме. Ранее нардеп Закир Шарапов заявлял, что узбекская сторона предоставляет искаженные сведения.

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.