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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. В ЖК за закрытыми дверями будут слушать отчет чиновников

Депутаты парламента пригласили сегодня на заседание первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. Они хотят получить информацию о ходе переговоров с первым вице-премьером Узбекистана по урегулированию конфликта на границе в анклаве Сох.

Вопрос будет рассматриваться в закрытом режиме. Ранее нардеп Закир Шарапов заявлял, что узбекская сторона предоставляет искаженные сведения. 

Напомним, 31 мая в приграничном районе произошел инцидент, который  начался с перепалки между жителями двух сел. Каждая из сторон утверждала, что родник Чечме принадлежит им.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154774/
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