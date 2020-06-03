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Власть

Правительство предлагает легализовать в Кыргызстане майнинг

Правительство предлагает обложить налогом майнинг, что позволит увеличить доходы государственного бюджета. Об этом заявили представители Министерства экономики сегодня на заседании парламента.

Суть майнинга заключается в том, что множество соединенных между собой компьютеров через специальную программу (майнер) решает математические вычислительные задачи, необходимые для функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна).

По мнению авторов, нужно легализовать компании, занимающиеся майнингом, чтобы контролировать начисленные суммы за потребление электроэнергии. По предварительным данным, в стране функционирует около 80 тысяч технических устройств, которые позволяют заниматься майнингом.

Доход от деятельности по майнингу криптовалюты с 80 тысяч устройств оценочно составляет ежемесячно 913 миллионов сомов. При этом расходы могут равняться 228 миллионам.

Однако депутат Акылбек Жапаров считает, что это очень прибыльная сфера экономики и не следует позволять Нацэнергохолдингу вмешиваться в эту отрасль, лоббируя отдельные налоги со ставкой 15 процентов от размера затрат электроэнергии. Нардеп посоветовал брать пример с Беларуси.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154755/
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