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Власть

Депутаты предлагают запретить инвестиционные соглашения в сфере недропользования

44 депутата Жогорку Кенеша выступили с инициативой запретить инвестиционные соглашения в сфере недропользования. Поправки вносятся в ряд законопроектов, включая Налоговый, Земельный и Гражданский кодексы.

Согласно поправкам, инвестиционные соглашения могут заключаться только с транснациональными компаниями, обладающими общепризнанной международной деловой репутацией, уникальными знаниями и опытом успешной реализации проектов в аналогичной сфере, прошедшими процедуру листинга на одной из крупнейших фондовых бирж мира. 

Не допускается заключение соглашений в сфере недропользования. 

Вместе с тем уточняется, что в соответствии с Национальной стратегией развития КР на 2018-2040 годы предусматриваются создание режима стратегического инвестора для масштабных инвестиций в национальные проекты и предоставление особых преференций для них. Однако, как утверждают депутаты, на практике такой режим до сих пор не создан и реализация национальных инвестиционных проектов, таких как строительство железных дорог, крупных ГЭС, аэропортов, не продвигается много лет.

Нардепы напоминают, что законодательство об инвестициях предусматривает заключение соглашений в случае, если инвестор обладает общепризнанной международной деловой репутацией, уникальными знаниями и опытом успешной реализации проектов в аналогичной сфере деятельности, а сумма вложений в проект составляет не менее $50 миллионов. На практике эта норма не работает.

До сих пор не было заключено ни одного инвестиционного соглашения.

«Основной причиной является то, что законодательство не дает никаких преимуществ. Таким образом, правительство и уполномоченный орган по привлечению инвестиций не имеют реальных рычагов для привлечения стратегических инвесторов (транснациональные, инновационные компании), которые зачастую не желают подвергаться риску из-за нестабильного национального законодательства и без предоставления индивидуальных льгот и преференций», — поясняют авторы.

Отмечается, что во всех странах Центральной Азии — основных конкурентах Кыргызстана за глобальные инвестиии — законодательство предусматривает заключение инвестиционных договоров и соглашений, которые защищают инвестора и его вложения в приоритетные сектора.

Депутаты предлагают внести изменения также в Закон «Об инвестициях» и ввести понятие стратегического инвестора.

При этом описать четкие критерии стратегического инвестора и усилить роль Агентства по продвижению и защите инвестииций при реализации инвестиционных соглашений.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154742/
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