В парламенте запутались, кому из преподавателей нужна лицензия

В парламенте обсуждают поправки в Закон «Об образовании».

Разработчик — Министерство образования и науки. Приглашенные на заседание чиновники ведомства пояснили, что рынок дополнительных образовательных услуг формируется с учетом спроса и внедрения новых мировых достижений и научных открытий, начиная с вопроса обучения использованию вторичного сырья до обучения IT-менеджменту и повышению квалификации в сфере биотехнологий.

«Все вышеперечисленное указывало на то, что отсутствие в перечне каких-либо навыков деятельности или видов может привести к ущемлению прав граждан. Человек, к примеру, хочет научиться вязать на каком-нибудь сверхсовременном станке, а тот, кто может его обучить, не имеет сертификата. Поэтому нужно дополнить перечень и по включенным в него направлениям выдавать лицензии с правом на обучение», — заметили представители МОиН.

Отметим, что патент нужен репетиторам иностранных языков, бухучета, а также тем, кто обучает вождению, кройке, шитью, вязанию.

Депутат Наталья Никитенко признала, что новые навыки в период ЧП и ЧС пришлось осваивать учителям, которые вынуждены были проводить занятия дистанционно.

По информации замминистра образования Надиры Джусупбековой, будут внедрены специальные курсы для школьных педагогов именно по дистанционному преподаванию.

«Как будет решен вопрос о детях, у которых нет смартфонов? Они не смогли окончить четверть на удаленке. В итоге нарушена Конституция, согласно которой каждый имеет право на образование», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Ранее сообщалось, что Кыргызстане у 30 тысяч детей нет современных мобильных телефонов и компьютеров.

То есть четвертую четверть они окончить не смогли. Чиновница пообещала, что они нагонят сверстников в сентябре. «Школьники не приступят к новому материалу, пока не пройдут темы за последнюю четверть учебного года. Сделаем по принципу две четверти за одну», — пояснила Надира Джусупбекова.