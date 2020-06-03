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Власть

Кто сливает личные данные, интересует Дастана Бекешева. ГРС открестилась

В Кыргызстане нет защиты персональных данных. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, личные сведения о гражданах, их адреса, информация об имуществе появляются в СМИ. Он спросил представителей ГРС, известно ли им, кто из сотрудников службы «сливает» личные данные кыргызстанцев. Чиновники заверили парламентария, что профильное ведомство к этому никакого отношения не имеет. Но признали — персональные данные становятся достоянием общественности. 

Ранее 24.kg сообщало, что в Оше жена начальника отдела по борьбе с экстремизмом и незаконной миграцией УВД города распространила персональные данные о лицах, больных коронавирусом
Ссылка: https://24.kg/vlast/154679/
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