Отчисления с прибыли Национального банка увеличат до 90 процентов

Размер отчислений с прибыли Национального банка увеличат с 70 до 90 процентов. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня обсуждали поправки в законы «О Национальном банке» и «О банковском деле».

Депутат Махабат Мавлянова заявила, что такие изменения необходимы. Особенно в период, когда бюджет испытывает дефицит из-за введенных ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Она поинтересовалась: будут ли списаны ссуды простым гражданам, не занятым в сфере бизнеса?

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов отметил, что отсрочки по платежам ввели сроком до трех месяцев.

«Вы говорите о бизнесменах, а я вам — о простых гражданах. И потом, коммерческие банки ваши рекомендации не исполняют и требуют проценты», — сказала Махабат Мавлянова.

Представители Нацбанка обещали отрегулировать вопрос.