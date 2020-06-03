13:39
USD 73.52
EUR 82.13
RUB 1.07
Власть

Отчисления с прибыли Национального банка увеличат до 90 процентов

Размер отчислений с прибыли Национального банка увеличат с 70 до 90 процентов. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня обсуждали поправки в законы «О Национальном банке» и «О банковском деле».

Депутат Махабат Мавлянова заявила, что такие изменения необходимы. Особенно в период, когда бюджет испытывает дефицит из-за введенных ограничений в рамках борьбы с коронавирусом. Она  поинтересовалась: будут ли списаны ссуды простым гражданам, не занятым в сфере бизнеса?

Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов отметил, что отсрочки по платежам ввели сроком до трех месяцев.

«Вы говорите о бизнесменах, а я вам — о простых гражданах. И потом, коммерческие банки ваши рекомендации не исполняют и требуют проценты», — сказала Махабат Мавлянова.

Представители Нацбанка обещали отрегулировать вопрос. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/154677/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
Студентов могут не допустить к сессии из-за долгов по контрактам
Отсрочка по кредиту. Как получить и куда пожаловаться на банк
Нацбанк будет вводить инновации в банковскую и платежную системы
Банки в Кыргызстане смогут открывать депозиты удаленно
Нацбанк проведет кредитные аукционы для поддержки реального сектора экономики
На поддержку малого и среднего бизнеса направят 750 миллионов сомов
Президент поручил поддержать сферы экономики, пострадавшие от COVID-19
Кредитные каникулы не означают отсрочку по процентам на основную сумму
Цифра дня. 46,5 миллиарда сомов кредитов реструктуризировали банки
Деятельность выездных касс в новостройках возобновят
Популярные новости
Продажа радиочастот. После скандала в&nbsp;отставку отправлен зампредседателя ГКНБ Продажа радиочастот. После скандала в отставку отправлен зампредседателя ГКНБ
Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в&nbsp;декларациях шесть фирм и&nbsp;бизнес-империю Депутат Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларациях шесть фирм и бизнес-империю
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 мая Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 мая
Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру Продажа радиочастот. Жанар Акаев продолжает задавать неудобные вопросы премьеру
Бизнес
Адвокат Жумалиева о&nbsp;силовых методах Финпола и&nbsp;пустых обвинениях &laquo;Чон казата&raquo; Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по&nbsp;данным Мобильного оператора&nbsp;О! Дистанционное обучение. Каковы итоги, успехи по данным Мобильного оператора О!
Цифровое телевидение в&nbsp;твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay Цифровое телевидение в твоем смартфоне: MegaCom запускает новую услугу MePlay
FINCA Банк одним из&nbsp;первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов FINCA Банк одним из первых запустил удаленную идентификацию для своих клиентов
3 июня, среда
13:04
Кыргызстан и Китай договорились о восстановлении работы КПП «Торугарт» Кыргызстан и Китай договорились о восстановлении работы...
12:52
Кто сливает личные данные, интересует Дастана Бекешева. ГРС открестилась
12:51
Отчисления с прибыли Национального банка увеличат до 90 процентов
12:41
Адвокат Жумалиева о силовых методах Финпола и пустых обвинениях «Чон казата»
12:33
В Иссык-Кульской области девушку украли замуж и избили