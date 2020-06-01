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Власть

Ветеранам предложено выдавать земельные участки вне очереди. В кабмине против

Правительство считает целесообразным доработать законопроект о выделении вне очереди земельных участков ветеранам, до сих пор не получившим жилье. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению. 

Решение аргументировано тем, что в Земельном кодексе указано: земельный участок бесплатно гражданину КР выдается только один раз, независимо от того, является ли он ветераном или нет. «Кроме того, все знают, что на территории Бишкека нет свободных участков», — добавила представитель правительства.

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Депутат Альфия Самигуллина отметила, что инициатор законопроекта не предлагает изменять Земельный кодекс. «Речь идет о выделении вне очереди, а не повторной выдаче. Люди рисковали жизнью, оставляли здоровье, защищая родину, и мы должны обеспечить их хотя бы получением земельного участка без очереди, если не можем выделить квартиры. Кто завтра будет защищать нашу родину, границу, если сейчас спорим?» — отметила она.

Депутат добавила, что если норма будет прописана в законе, а не в положении мэрии, то органам местной власти придется найти участки.

«Противоречия с Земельным кодексом нет. А если подобная норма прописана в положении органа местной власти, значит, он не выполняет свой же документ. Надо им помочь законодательно», — отметила депутат Евгения Строкова.

Инициатор законопроекта Кожобек Рыспаев добавил, что к нему обращаются многие ветераны из разных регионов, которые годами не могут получить ни жилье, ни участки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154445/
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