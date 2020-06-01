Сооронбай Жээнбеков подарил ноутбуки участникам телепроекта «Мээрим»

Сооронбай Жээнбеков сегодня встретился с детьми — участниками телепроекта «Мээрим» и поздравил их с международным Днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента.

По ее данным, на встрече присутствовали Бубурахима Абсатар кызы, Диана Аманкожоева, Актан Жумабеков, Ыйманбай Куштарбеков и Эрбол Мансуров. Дети задали интересующие их вопросы о детских мечтах и желаниях президента, рассказали ему о своих планах, о профессиях, которые их интересуют.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о своей работе, а также родных и близких. Поведал о государственной политике по защите и поддержке детей, цифровизации страны.

Участники встречи получили от главы государства ноутбуки. В свою очередь Актан Жумабеков рассказал о занятиях гончарным искусством и подарил Сооронбаю Жээнбекову сувенирный подарок — копилку в форме снежного барса, сделанную своими руками.

Отметим, что на итоговой пресс-конференции президента в декабре 2019 года от автора «Мээрим» поступило предложение главе государства встретиться с участниками телепроекта. Как было отмечено, программа помогает детям, которые потеряли родителей, рассказывая их истории и занимаясь поиском людей, готовых их поддержать.