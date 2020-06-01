Депутаты предлагают обязать соцучреждения создавать попечительские советы

Попечительские советы при социальных учреждениях страны позволят эффективнее использовать бюджетные средства. Об этом на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщила депутат Махабат Мавлянова.

Отметим, что группа депутатов внесла в ЖК законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О попечительском совете». Махабат Мавлянова, представлявшая поправки, отметила, что в действующей редакции попечительские советы создаются на добровольной основе. «Но это происходит не везде. Поэтому мы предлагаем внести норму, что они должны создаваться на обязательной основе», — отметила парламентарий.

Евгения Строкова возразила, что поправки не позволят советам контролировать эффективность использования внебюджетных средств. «В прошлый раз закон тоже не заработал, хотя мы его ждали. Сейчас та же проблема. Он не дает контроля за эффективностью использования внебюджетных средств, потому что совет не является юридическим лицом. Получится, что желаемого результата, ради которого и создаем попечительские советы, не достигнем», — отметила Евгения Строкова.

Махабат Мавлянова отметила, что предлагаемые нормы расширяют полномочия попечительских советов. «Давайте дадим возможность им работать. Многие хотят помогать соцучреждениям», — отметила она.

В итоге комитет одобрил законопроект во втором чтении.