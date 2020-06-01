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Власть

Депутаты опять инициируют изменения в Налоговой кодекс

Группа из 46 депутатов предлагает ряд поправок в кодексы, включая налоговый, а также в законы «О бухгалтерском учете», «О защите прав потребителей», «Об электронном управлении».

По замыслу авторов необходимо установить порядок проведения проверки налогоплательщика, оказывающего услуги в электронной форме. Они также предлагают прописать правила налоговой регистрации иностранной организации через информационный ресурс, размещенный на открытом официальном веб-сайте уполномоченного налогового органа. Как отмечают разработчики, следует также освободить от уплаты налога с продаж цифровых активов — эта норма вводится в целях стимулирования развития цифровой экономики в Кыргызстане.

Под цифровым активом понимается любой электронный ресурс, имеющий ценность, в частности: изображения, файлы и учетные записи.

Нардепы считают, что торгующие этими носителями не должны платить налоги.

Вводится также налог на деятельность в сфере электронной коммерции.

Предлагаемые проектом изменения в Уголовный кодекс, а также кодексы о нарушениях и о проступках устанавливают ответственность за нарушения требований соблюдения безопасности и распространения информации персонального и коммерческого характера, за несанкционированный доступ к компьютерной информации и электронным документам.

Коммерсант будет наказан, если торгует через сеть некачественной либо опасной продукцией, изъятой из обращения.

Его привлекут к ответственности за создание программы-носителя и распространителя компьютерных вирусов.

Проектом закона предлагается установить ставку налога на деятельность в сфере электронной коммерции в размере двух процентов. При этом важно обозначить, что в целях стимулирования развития предпринимательской деятельности, а также предоставления налоговых льгот проектом предлагается установить переходный период в три года, при котором ставка налога на деятельность в сфере электронной коммерции будет устанавливаться в размере 0,1 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154424/
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