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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с Международным днем защиты детей

Сооронбай Жээнбеков поздравил юных кыргызстанцев с Международным днем защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Всесторонняя поддержка детей, уважение их прав, защита жизни и здоровья каждого ребенка — задача и государства, и общества», — говорится в поздравлении.

Все мы должны стремиться к тому, чтобы каждый ребенок в нашей стране рос в семье, в атмосфере родительской любви.

Сооронбай Жээнбеков

«Будущее страны и благополучие общества берут начало от лучшего воспитания детей», — отметил президент.

«В Год развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей вопросы укрепления института семьи, образования и воспитания подрастающего поколения определены как постоянные приоритетные направления государственной политики», — говорится в поздравлении.

По словам президента, особое внимание будет уделяться детям с ограниченными возможностями здоровья и детям, оставшимся без попечения родителей.

Сооронбай Жээнбеков пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и счастливого детства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154325/
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