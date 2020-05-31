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Власть

Авиарейс Бишкек — Ош будет летать пока один раз в неделю

Пассажирский авиарейс Бишкек — Ош будет совершаться один раз в неделю. Об этом на заседании Республиканского оперативного штаба сообщил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

Внутренние авиарейсы возобновляются с 8 июня.

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«Министерство здравоохранения и международный аэропорт «Манас» разработали соответствующий алгоритм. Для пассажиров будут установлены стационарные тепловизоры и дезинфекционные туннели. При входе и выходе будет измеряться температура тела, а также контролироваться четкое соблюдение санитарных требований. В аэропорт через шлагбаумы будут допускаться только лица с билетами», — пояснили в штабе.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов еще раз подчеркнул необходимость контроля за соблюдением санитарно-гигиенических правил в общественных местах, крупных торговых объектах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154296/
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