В аппарате президента считают реальным реструктуризировать внешний долг

«Практика реструктуризации внешних долгов в мире есть. Она достаточно реалистичная», — заявил заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, комментируя прошедший накануне в формате видеоконференции международный форум «Мероприятие высокого уровня по финансированию развития в эпоху коронавируса и после него».

По его словам, реструктуризация долга подразумевает в себе такую практику, когда правительство реализует определенный проект, финансирует его, выделяет свои бюджетные средства. И страна-партнер, перед которым есть внешний долг, списывает свои долги. Все это оформляется соглашением.

«Надеемся, что правительство в ближайшее время подготовит конкретные предложения и будут проведены переговоры по глубокой реструктуризации внешнего долга», — заключил Данияр Сыдыков.

Накануне президент Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости реструктуризации внешнего долга. Для этого предлагают вести переговоры не только о том, чтобы кредиторы простили долг. Планируется, что долг спишут в обмен на реализацию программ в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности, соцзащиты, экологии, изменения климата и зеленой экономики.