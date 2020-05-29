Сооронбай Жээнбеков поздравил военнослужащих Кыргызстана с Днем Вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства подчеркнул, что кыргызская армия — надежная опора государства в обеспечении суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя страны и защиты ее граждан.

«В последние годы улучшается материально-техническое оснащение армии и обеспечение ее современными видами военной техники и оружия. Идет совершенствование системы военного управления и взаимодействия между войсками. Продолжается повышение социального положения военнослужащих — как приоритетная государственная задача. В год 75-летия великой Победы мы с глубокой благодарностью вспоминаем всех, кто закладывал и укреплял славные традиции наших отцов и дедов.

Мы должны обеспечить преемственность и развитие боевых традиций защитников Отечества. Выражаю вам благодарность за патриотизм и добросовестное исполнение воинских обязанностей», — говорится в поздравлении.