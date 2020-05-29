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Власть

Депутаты предлагают развивать в Кыргызстане телемедицину

20 депутатов Жогорку Кенеша выступили инициаторами введения в Кыргызстане телемедицины. Соответствующий законопроект представлен на общественное обсуждение.

Отмечается, что телемедицина — это новое направление, дающее возможность оказывать высококвалифицированную помощь специалистов ведущих медицинских центров в отдаленных районах и существенно сэкономить при этом затраты пациентов.

«Возможность консультирования с коллегами снимает проблему профессиональной изолированности медиков небольших населенных пунктов. Врачи-практики получают дополнительный опыт и знания. Благодаря телемедицине они могут посещать видеолекции или наблюдать за ходом операции, проводимой самыми авторитетными специалистами за сотни и тысячи километров», — отмечают инициаторы.

На расстоянии врачи могут и консультировать пациента. Дистанционная помощь обойдется дешевле, чем визиты к врачу.

Необходимым условием для проведения телеконсультации в реальном времени является наличие качественных каналов связи. Видеоконференцию можно проводить как по цифровым телефонным линиям ISDN, так и по IP-сетям. «Сегодня для видеоконференций можно использовать практически любые цифровые каналы связи с достаточно широкой полосой пропуска» — напоминают разработчики документа.

Инициаторы считают, что к перспективным направлениям телемедицины относятся телехирургия и дистанционное обследование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154076/
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