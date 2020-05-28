Президент Кыргызстана поздравил пограничников с​ профессиональным праздником

Сооронбай Жээнбеков поздравил пограничников с профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
«Вы, надежно охраняя внешние рубежи страны и обеспечивая пограничную безопасность, по праву удостаиваетесь уважения нашего народа», — говорится в поздравлении.
«В истории независимого Кыргызстана есть немало примеров мужества и героизма, проявленных защитниками наших рубежей. Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества, гарантом неприкосновенности территории страны и безопасности граждан», — отметил президент.
Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что пограничники сохранят и приумножат лучшие боевые традиции ветеранов, основанные на патриотизме, чести и верности присяге.
Он пожелал успешной службы, стойкости, крепкого здоровья и благополучия.