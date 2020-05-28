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Власть

Президент Кыргызстана поздравил пограничников с​ профессиональным праздником

Сооронбай Жээнбеков поздравил пограничников с​ профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Вы, надежно охраняя внешние рубежи страны и​ обеспечивая пограничную безопасность, по​ праву удостаиваетесь уважения нашего народа», — говорится в поздравлении.

«В​ истории независимого Кыргызстана есть немало примеров мужества и​ героизма, проявленных защитниками наших рубежей. Пограничная служба продолжает оставаться крепким щитом Отечества, гарантом неприкосновенности территории страны и​ безопасности граждан», — отметил президент.

Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность, что пограничники сохранят и​ приумножат лучшие боевые традиции ветеранов, основанные на​ патриотизме, чести и​ верности присяге.

Он пожелал успешной службы, стойкости, крепкого здоровья и​ благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/154005/
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