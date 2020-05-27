Президент не поддержал инициативу мукомолов освободить от НДС импорт зерна

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вернул с возражением законопроект о введении льготного налогообложения на пять лет на ввоз зерна. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании согласились с мнением главы государства.

Отметим, данный законопроект приняли в трех чтениях в апреле.

По словам инициатора проекта Экмата Байбакпаева, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны Ассоциация мукомолов просит освободить от НДС импорт зерна. В ходе обсуждения депутат признался, что является производителем в сфере переработки зерна.

Некоторые нардепы выступили против и предложили сократить срок освобождения от НДС с пяти до двух лет, так как инициатива чревата потерями для бюджета.