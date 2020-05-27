14:06
USD 74.08
EUR 81.18
RUB 1.04
Власть

Президент не поддержал инициативу мукомолов освободить от НДС импорт зерна

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вернул с возражением законопроект о введении льготного налогообложения на пять лет на ввоз зерна. Депутаты Жогорку Кенеша сегодня на заседании согласились с мнением главы государства.

Отметим, данный законопроект приняли в трех чтениях в апреле.

По словам инициатора проекта Экмата Байбакпаева, в целях обеспечения продовольственной безопасности страны Ассоциация мукомолов просит освободить от НДС импорт зерна. В ходе обсуждения депутат признался, что является производителем в сфере переработки зерна.

Некоторые нардепы выступили против и предложили сократить срок освобождения от НДС с пяти до двух лет, так как инициатива чревата потерями для бюджета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153935/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстан прибыло еще 760 тонн пшеницы из России
В Караколе матерям детей с инвалидностью раздали муку с мусором и комками
Гуманитарную помощь из Узбекистана доставили на юг Кыргызстана
Законопроект в поддержку мукомолов прошел в парламенте сразу в трех чтениях
Как закрыть дефицит бюджета? Депутаты против освобождения от НДС импорта зерна
В парламенте предлагают отменить НДС на пшеницу. Инициатор — мукомол
В Бишкеке и Чуйской области увеличили максимальный уровень цен на муку
Без муки не останемся. Вице-премьер-министр рассказал о контрактах на поставку
Жительница Оша заявила, что партия выдает гумпомощь за свою. В мэрии отрицают
Жители села Эркин-Сай заявили о продаже гумпомощи. Аким района это отрицает
Популярные новости
Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в&nbsp;Кыргызстане Применяемое при лечении коронавируса лекарство производят в Кыргызстане
Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А&nbsp;теперь за&nbsp;кого? Депутату Камчыбеку Жолдошбаеву опять стыдно. А теперь за кого?
Как похоронили СДПК. Эпитафия для партии Алмазбека Атамбаева Как похоронили СДПК. Эпитафия для партии Алмазбека Атамбаева
Скандальная поправка об&nbsp;НКО как могильщик гражданского сектора в&nbsp;Кыргызстане Скандальная поправка об НКО как могильщик гражданского сектора в Кыргызстане
Бизнес
DCB Market возобновляет работу DCB Market возобновляет работу
Быстрые переводы на&nbsp;Qiwi и&nbsp;другие кошельки через &laquo;О!Деньги&raquo; Быстрые переводы на Qiwi и другие кошельки через «О!Деньги»
Информатика&nbsp;&mdash; основа вашей профессиональной карьеры Информатика — основа вашей профессиональной карьеры
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
27 мая, среда
14:00
Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс «Нур Телеком» Продажа радиочастот. Как покупал ценный ресурс «Нур Тел...
13:45
На рожениц, покинувших роддом без результатов теста на COVID-19, возбудили дело
13:36
Президент не поддержал инициативу мукомолов освободить от НДС импорт зерна
13:11
DCB Market возобновляет работу
12:58
Подлинники подмененных картин из музея не найдены. Виновники готовы возместить