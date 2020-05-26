В Бишкеке воспитателей заставляют покупать продукты со складов детских садов

Продукты со складов детских садов заставляют приобретать сотрудников дошкольных организаций. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявил депутат Казыбек Эргешов.

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Он отметил, что ранее управление образования предоставило информацию, что часть скоропортящихся продуктов, а также тех, у кого подходят сроки годности были возвращены поставщикам. Казыбек Эргешов добавил, что, по его информации, директорам детсадов настоятельно рекомендовали заполнить накладные, что поставщики приняли назад продукты питания.

«Но фактически бухгалтерии выдали пустые накладные, заведующие их заполнили и вернули назад. А продукты питания поручено распродать персоналу. Потом у них из зарплаты будут удерживать, чтобы рассчитаться с поставщиками. В дальнейшем эти средства постепенно будут восстанавливать, заниматься приписками. В итоге наши дети будут недополучать питание», — отметил он.

Депутат БГК Адиса Имангазиева возмутилась тем, что сотрудников детсадов заставляют покупать продукты. «Воспитатели детсадов — вам рабы крепостные, что ли? Почему работники должны покупать продукты, у которых истек срок годности? Наверное, у вас рычаг есть: если что — уволю», — обратилась она к начальникам районных центров образования Бишкека.

И. о. начальника управления образования Наталья Никифорова отметила, что ей такие факты неизвестны.

«Дошкольные организации оказались в сложном положении. Нет нормативно-правового акта, который бы регулировал списание, возврат скоропортящих продуктов», — добавила она.

Напомним, ранее депутаты заявили, что на складах детсадов осталось продуктов на 5,3 миллиона сомов. Управление образования мэрии отчиталось, что поставщикам вернули скоропортящиеся продукты на 634 тысячи сомов. Продукты остались на складах, потому что деятельность дошкольных образовательных организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, центров раннего развития приостанавлена с 20 марта.