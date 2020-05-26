Проверки бизнеса уйдут в режим онлайн. Очередная инициатива депутатов

Группа инициаторов, состоящая из 44 депутатов Жогорку Кенеша, предлагает поправку в Закон «О проверках субъектов предпринимательства». Документ представлен на общественное обсуждение.

Законопроектом предусматривается внедрение понятия цифровой проверки. Инициируемый формат предполагает аудит на бесконтактной основе с использованием аппаратно-цифровых технологий и сведений информационной системы без выезда на место.

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«Форму цифровой проверки предлагается ввести для всех видов инспекций. Но при этом, учитывая специфику, где необходимо физическое присутствие аудитора, правительство должно провести анализ и определить этот перечень», — говорится в справке-обосновании.

Чиновникам также предлагается расписать подробно, какие проверки будут проводиться электронно, а какие с выездом.

Депутаты поручили кабмину подготовить дорожную карту с детализированным описанием мероприятий по переводу на цифровой формат проведения проверок, доработать необходимые для этого нормативно-правовые акты, внедрить единую информационную систему проверок. Кроме того, подготовить и обучить персонал.