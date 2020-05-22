21:50
USD 75.03
EUR 82.33
RUB 1.06
Власть

Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к общественному труду

План работы правительства будет актуализирован. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на рабочем заседании кабмина.

По его словам, в начале года были определены 100 задач из 157 мероприятий, в которых отражены приоритетные цели, но пандемия COVID-19 нарушила планы и сдвинула сроки их достижения. Правительство выполнило лишь 23 процента мероприятий от общего их количества.

«Необходимо актуализировать план работы, в который должны быть включены задачи по решению экономических и социальных вопросов. Особенно тех задач, которые требуют корректировки ввиду последних событий. Следует пересмотреть систему безвизового режима для некоторых стран, изменения условий в реализации проектов в сфере горнодобывающей и строительной отраслях, где привлечены зарубежные специалисты», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства напомнил, что по всем вопросам, требующим решения парламента, должны быть подготовлены необходимые документы и предоставлены депутатам.

«Через месяц парламент уйдет на каникулы, у нас много вопросов, которые необходимо решить в течение лета. К примеру, вопрос вывоза руды, введение акцизного налога для борьбы с контрабандой, пересмотр условий предоставления амнистии, нормы налоговых и социальных выплат, приватизация госимущества, внесение изменений в структуру туристической отрасли, деятельность аэропорта «Манас». Одна из важных задач на сегодня — решение вопроса безработицы. Предлагается изучить вопрос привлечения временно безработных граждан к общественным работам», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем, по словам главы кабмина, перед правительством стоят и другие важные задачи. В частности, в борьбе с COVID-19 сильно пострадал малый и средний бизнес. Понимая, что львиная доля в бюджет поступает именно от предпринимательства, правительство изыскивает средства для его поддержки.

«Это порядка 40 миллиардов сомов с разных ресурсов под самый низкий процент. Кроме того, нам надо завершить запланированные 44 проекта в рамках государственно-частного партнерства, вывести 40 айыл окмоту из дотации. Ну и самое важное — внедрить систему фискализации. Это все приведет к выводу бизнеса из тени, минимизации случаев контрабанды и пополнению бюджета», — подчеркнул премьер-министр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153619/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 156 тысяч безработных зарегистрировано в Кыргызстане
Цифра дня. До 25 миллионов человек могут потерять работу из-за коронавируса
В Кыргызстане на официальном учете состоит больше 76 тысяч безработных
Кыргызстанцы не заинтересованы получать пособие по безработице. Слишком мало
Цифра дня. Более 470 миллионов человек в мире безработные и не полностью занятые
Бухгалтер, уборщик, технолог, швея. Какие профессии востребованы в Кыргызстане
Цифра дня. 14 тысяч 900 человек прошли оплачиваемые общественные работы
В Кыргызстане растет численность безработных
Более 5 тысяч кыргызстанцев бесплатно получили рабочие специальности
Цифра дня. 79,4 тысячи безработных зарегистрировали в Кыргызстане
Популярные новости
Запуск общественного транспорта в&nbsp;Бишкеке могут отложить Запуск общественного транспорта в Бишкеке могут отложить
Президент о&nbsp;личной ответственности за&nbsp;неношение масок и&nbsp;соблюдение карантина Президент о личной ответственности за неношение масок и соблюдение карантина
Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в&nbsp;причастности к&nbsp;скандалу Продажа радиочастот. Депутат подозревает премьера в причастности к скандалу
У&nbsp;чемпиона мира по&nbsp;бильярду Каныбека Сагынбаева могут отобрать квартиру У чемпиона мира по бильярду Каныбека Сагынбаева могут отобрать квартиру
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
22 мая, пятница
21:37
Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к общественному труду Премьер-министр предлагает безработных временно привлек...
21:27
Безопасный город. Бишкекчанин получил «письмо счастья» с фото не его машины
21:17
На улице Горького в Бишкеке вновь не убирают мусор
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 23 мая: будет жарко
20:43
В 12-м микрорайоне Бишкека рубят деревья