Премьер-министр предлагает безработных временно привлекать к общественному труду

План работы правительства будет актуализирован. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал на рабочем заседании кабмина.

По его словам, в начале года были определены 100 задач из 157 мероприятий, в которых отражены приоритетные цели, но пандемия COVID-19 нарушила планы и сдвинула сроки их достижения. Правительство выполнило лишь 23 процента мероприятий от общего их количества.

«Необходимо актуализировать план работы, в который должны быть включены задачи по решению экономических и социальных вопросов. Особенно тех задач, которые требуют корректировки ввиду последних событий. Следует пересмотреть систему безвизового режима для некоторых стран, изменения условий в реализации проектов в сфере горнодобывающей и строительной отраслях, где привлечены зарубежные специалисты», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства напомнил, что по всем вопросам, требующим решения парламента, должны быть подготовлены необходимые документы и предоставлены депутатам.

«Через месяц парламент уйдет на каникулы, у нас много вопросов, которые необходимо решить в течение лета. К примеру, вопрос вывоза руды, введение акцизного налога для борьбы с контрабандой, пересмотр условий предоставления амнистии, нормы налоговых и социальных выплат, приватизация госимущества, внесение изменений в структуру туристической отрасли, деятельность аэропорта «Манас». Одна из важных задач на сегодня — решение вопроса безработицы. Предлагается изучить вопрос привлечения временно безработных граждан к общественным работам», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Вместе с тем, по словам главы кабмина, перед правительством стоят и другие важные задачи. В частности, в борьбе с COVID-19 сильно пострадал малый и средний бизнес. Понимая, что львиная доля в бюджет поступает именно от предпринимательства, правительство изыскивает средства для его поддержки.

«Это порядка 40 миллиардов сомов с разных ресурсов под самый низкий процент. Кроме того, нам надо завершить запланированные 44 проекта в рамках государственно-частного партнерства, вывести 40 айыл окмоту из дотации. Ну и самое важное — внедрить систему фискализации. Это все приведет к выводу бизнеса из тени, минимизации случаев контрабанды и пополнению бюджета», — подчеркнул премьер-министр.