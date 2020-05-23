Альфия Самигуллина до сих пор не изучила законопроект об НКО: месяц был тяжелым

«Я особо не вникала в этот законопроект, потому что занималась законопроектом о статусе медицинских работников», — ответила на вопрос 24.kg поддерживает ли она поправки в закон о неправительственных организациях депутат ЖК, член комитета по соцвопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Альфия Самигуллина.

«Буду изучать его на следующей неделе. Знаю о нем в общем, но не изучала, месяц был тяжелым, и со скрипом шел законопроект о статусе медработника. На нем было сконцентрировано все мое внимание», — отметила она.

Напомним, накануне в парламенте прошли общественные слушания по законопроекту об НКО, на котором обсуждались поправки, предлагающие обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования. 4 марта Жогорку Кенеш принял поправки в первом чтении. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.