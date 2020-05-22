Ужесточение контроля за доходами чиновников. Подробности рассказал вице-премьер

Правительство планирует на следующей неделе представить в Жогорку Кенеше законопроект о декларировании доходов государственных и муниципальных служащих. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

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По его словам, основное нововведение заключается в том, что декларированию подлежит не только зарегистрированное или находящееся в собственности имущество, но и то имущество, которое фактически используется служащими и его родственниками.

«Также расширяется перечень сведений о близких родственниках, их имуществе и активах. Существенным нововведением этого законопроекта является расширение перечня оснований для проверки декларации», — сообщил он.

В частности, основанием будет получение сведений о приобретении имущества на сумму более 2 миллионов сомов декларантами либо их близкими родственниками; о недостоверности информации, представленной в декларации; о наличии денежных средств на счетах либо в наличной форме в размере 2 миллионов сомов; о проведенных сделках, превышающих доход за последние три года.