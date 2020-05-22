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Власть

О поездке в малый хадж, президенте, влиянии, слухах рассказал Асылбек Жээнбеков

Младший брат президента Кыргызстана, экс-спикер Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков наконец прервал молчание и ответил на вопросы журналистов. Интервью опубликовано на сайте ARYBA.KG.

У депутата поинтересовались, летал ли он в малый хадж в Саудовскую Аравию весной 2020 года, когда при возвращении у пассажиров рейса был выявлен коронавирус, и давал ли Асылбек Жээнбеков указание не проверять вернувшихся по прилете в Бишкек.

«Я верю в Бога и стараюсь придерживаться религии. В исламе молчание и терпимость являются лучшими качествами, которые ведут к победе. С тех пор как Сооронбай Шарипович вступил в должность, о нас чего только не было сказано. Особенно в мой адрес. Я верил, что наш народ и сам знает, кто есть кто, и не думал отвечать никому. Но раз уж вы спросили, то отвечу. Пусть Всевышний предоставит каждому из нас возможность помолиться и посетить мечеть пророка Мухаммеда в Медине и святую Каабу в Мекке», — рассказал младший брат главы государства.

Я побывал там несколько раз. Однако я не ездил в Саудовскую Аравию ни в 2019-м, ни в этом году. В мои полномочия не входит давать указания каким-либо ведомствам. Я официально заявляю об этом!

Асылбек Жээнбеков

Он также прокомментировал слухи и сплетни, которые сопровождают членов семьи Жээнбековых после того, как один из братьев стал президентом страны.

«Вообще, я считаю несчастными людьми тех, кто распространяет сплетни и клевету про других. Уже более двух лет некоторые силы ведут клеветническую кампанию против президента. Пускали слухи, что родственники главы государства захватили землю и что Асылбек Жээнбеков строит что-то. Мы знали все это. Однажды моя жена и сын ехали в такси и проезжали парк «Ынтымак», который только строился тогда. И таксист сказал им: «Оказывается, Асылбек Жээнбеков захватил эту землю и строит что-то». Моя жена засмеялась и пристыдила его, сказав: «Ты взрослый. Как ты можешь лгать?» — рассказал собеседник.

Брат главы государства также заверил, что на принятие решений Сооронбаем Жээнбековым никто из родственников не может влиять.

«Разные мнения высказывали о семьях, родственниках и друзьях предыдущих президентов. Их судьба — большой урок для нас. Я знаю, что для Сооронбая Шариповича интересы Кыргызстана, его ответственность перед историей и перед народом имеют первостепенное значение. Наше воспитание, характер и принципы не позволяют нам вмешиваться в дела друг друга. Поэтому никто не может влиять на решения президента», — сказал Асылбек Жээнбеков. По его словам, он очень редко встречается с братом-президентом из-за занятости последнего.

Брат президента также заявил, что не намерен создавать или возглавлять партию для участия в предстоящих парламентских выборах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153605/
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