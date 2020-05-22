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Власть

Обсуждение законопроекта об НКО. Чиновник из Минфина дает пояснения

Сегодня в Жогорку Кенеше проходят общественные слушания по законопроекту об НКО и обсуждаются поправки, предлагающие обязать неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования.

Представители целого ряда неправительственных организаций выступили против законопроекта. По их мнению, в случае принятия документа Кыргызстан может лишиться помощи. Кроме того, по данным НПО, законопроект понесет потери в бюджете.

Однако замминистра финансов Улукбек Карымшаков опроверг это. Он ответил, что если проект закона поддержат, Минюст, как и прежде, будет выполнять свои фукциональные обязанности в рамках выделяемых ведомству средств. Никаких дополнительных финансов из бюджета не потребуется.

Чиновник также прокомментировал требование отчитаться о расходах средств, выделенных международными организациями на борьбу с коронавирусом в КР.

«Некоторые представители НПО говорят, что деньги, которые поступают на борьбу с коронавирусом, расходуются непрозрачно. Это не так. В стране есть портал «Открытые данные». Там размещена вся информация о том, куда и сколько средств уходит. На сегодняшний день от Международного валютного фонда мы взяли кредит на $242 миллиона, из которых $120 миллионов выделено на здравоохранение и борьбу с коронавирусом. Каждый день на сайте можно увидеть, куда и сколько уходит, кроме силового блока», — сказал Улукбек Карымшаков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153545/
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