Законопроект «О статусе медработника» принят в третьем чтении

Жогорку Кенеш на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержал законопроект «О статусе медицинского работника». Проект принят сразу в трех чтениях.

В ходе обсуждения министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заявил, что проект требует финансовой поддержки.

«Тут транспортировка медиков во время ЧС и ЧП возлагается на Минздрав, у нас нет таких возможностей. Кроме этого, мы не сможем без финансового подкрепления провести вакцинацию», — заявил министр.

Несмотря на возражения министра, законопроект принят.

Отметим, законопроектом устанавливается нормативное регулирование прав медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения в период введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Инициаторы документа настаивали на включении в закон гарантий государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения.