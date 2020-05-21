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Власть

Законопроект «О статусе медработника» принят в третьем чтении

Жогорку Кенеш на сегодняшнем заседании большинством голосов поддержал законопроект «О статусе медицинского работника». Проект принят сразу в трех чтениях.

В ходе обсуждения министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов заявил, что проект требует финансовой поддержки.

«Тут транспортировка медиков во время ЧС и ЧП возлагается на Минздрав, у нас нет таких возможностей. Кроме этого, мы не сможем без финансового подкрепления провести вакцинацию», — заявил министр.

Несмотря на возражения министра, законопроект принят. 

Отметим, законопроектом устанавливается нормативное регулирование прав медицинских работников государственных и муниципальных организаций здравоохранения в период введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения.

Инициаторы документа настаивали на включении в закон гарантий государственного страхования жизни и здоровья медицинского работника государственных и муниципальных организаций здравоохранения. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/153498/
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