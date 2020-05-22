Новую антикоррупционную стратегию рассмотрит в июне Совет безопасности

В июне 2020 года ожидается проведение очередного заседания Совета безопасности, на котором рассмотрят проект государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызстане и ликвидации ее причин на 2020–2024 годы. Об этом сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, проект стратегии отвечает современным вызовам и угрозам и предусматривает разработку и внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах.

В частности, проект стратегии содержит такие меры, как: