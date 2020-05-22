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Власть

Новую антикоррупционную стратегию рассмотрит в июне Совет безопасности

В июне 2020 года ожидается проведение очередного заседания Совета безопасности, на котором рассмотрят проект государственной стратегии по противодействию коррупции в Кыргызстане и ликвидации ее причин на 2020–2024 годы. Об этом сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

По его словам, проект стратегии отвечает современным вызовам и угрозам и предусматривает разработку и внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах.

В частности, проект стратегии содержит такие меры, как:

  •  завершение внедрения электронной системы фискализации налоговых и таможенных процедур;
  •  законодательное определение, что несоответствие расходов и доходов является основанием для увольнения государственных и муниципальных служащих (в том числе лиц, занимающих политические должности), а отсутствие доказательств о приобретении имущества на законные доходы влечет за собой конфискацию этого имущества и доходов от него в пользу государства;
  •  создание национальной системы измерения уровня коррупции;
  •  снижение коррупции в медико-социальной сфере посредством совершенствования законодательства, регулирующего социальные стандарты, обеспечение адресности при назначении категориальных компенсационных и других социальных выплат, переход на международные функциональные стандарты и подходы;
  • ужесточение и отягчение наказания за совершение должностных и коррупционных преступлений, с обязательной конфискацией имущества;
  • разработка и внедрение подзаконных актов, направленных на эффективную реализацию закона о конфликте интересов;
  • законодательное ужесточение мер в отношении государственных и муниципальных служащих за неуведомление о возникновении конфликта интересов;
  • разработка и внедрение новой системы проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и действующего законодательства;
  • максимальное повышение прозрачности при принятии решений, затрагивающих национальные интересы, усиление контроля со стороны гражданского общества за деятельностью государственных органов и обеспечение максимального и беспрепятственного доступа для граждан к процессу разработки нормативных правовых актов и принятию управленческих решений на всех уровнях управления;
  • создание открытой системы финансовой отчетности государственных органов с открытым доступом для населения;
  • повышение оплаты труда государственных и муниципальных служащих с целью снижения мотивации для участия в коррупционных проявлениях;
  • неукоснительное, полное и эффективное исполнение вступивших в законную силу решений суда.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153486/
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