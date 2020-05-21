Бюджет судебной системы могут пересмотреть из-за коронавируса

Президент Сооронбай Жээнбеков принял председателя Совета судей Нурлана Атаназарова. В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, обсуждался вопрос о пересмотре запланированного на 2020 год бюджета судебной системы.

Со дня первого заседания нынешнего состава Совета судей проведено 22 заседания, принято 74 решения, в том числе по присвоению квалификационных классов судьям, о досрочном прекращении полномочий судей, решения, касающиеся материально-технического обеспечения судов, судей и других органов судебной системы.

Нурлан Атаназаров отметил, что одним из немаловажных направлений деятельности Совета судей в рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы является экспертиза и разработка проектов нормативных и ненормативных актов, касающихся деятельности судов и судей.

В связи с последними изменениями в законодательстве по оптимизации штата судей совет разработал положение о переводе (ротации) судей.

«Он подчеркнул, что в рамках судебно-правовой реформы для повышения доверия к судам через обеспечение реального, полного и своевременного исполнения судебных актов в структуру Верховного суда внесены изменения и образованы два самостоятельных подразделения: Служба принудительного исполнения, отвечающая только за исполнение решений судов и повышение его качества, и Судебный департамент, внимание которого будет сконцентрировано только на материально-техническом обеспечении судов и улучшении кадрового потенциала аппаратов судов», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что на Совет судей возложена большая ответственность не только за защиту прав и законных интересов судей, но и за улучшение деятельности судебной системы в целом, обеспечение выполнения судьями требований безупречности поведения, в том числе прозрачности их деятельности.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул необходимость усиления работы по полному декларированию судьями доходов и расходов.

Глава государства уверен, что одними из наиболее приоритетных целей судебно-правовой реформы являются повышение доверия граждан к судебной системе и предупреждение коррупционных проявлений, президент призвал усилить работу в этом направлении.

Президент подчеркнул необходимость усиления работы по цифровизации судебной системы, а именно по полному внедрению аудио- и видеофиксации во всех залах судебных заседаний и электронного делопроизводства в судах. Отметил особую важность реализации автоматической информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков» в части судебного и судебно-исполнительного блоков.