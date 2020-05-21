Правительству предложили продать джипы и перейти на более экономичный транспорт

Правительству необходимо антикризисный план начать с сокращения собственных расходов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Эмиль Токтошев.

Он предложил кабмину продать дорогие джипы и перейти на более экономичный вид транспорта.

«Руководители государственных органов все ездят на дорогих джипах. Если вы продадите 100 машин, цена которых $60-70 тысяч, то в бюджет поступит 480-500 миллионов сомов. На эти деньги можно построить 25 детских садов. Вы все равно на этих джипах доезжаете только до Иссык-Куля, в Ош летите самолетом. Вместе них можно купить более экономичные машины», — заявил Эмиль Токтошев.

Нардеп предлагает также обложить налогом дорогие автомобили. По его данным, в стране 29 тысяч внедорожников. «От них в год можно собрать 2 миллиарда 755 миллионов сомов», — сказал нардеп.

В парламенте обсуждают изменения в республиканский бюджет на 2020 год.