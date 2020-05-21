Генпрокуратура проверит законность решений в аппаратах президента и премьера

Генеральная прокуратура Кыргызстана планирует проверить законность работы глав всех ветвей власти. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава надзорного органа Откурбек Джамшитов.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев поинтересовался, выполняет ли прокуратура требование закона о проверке глав ветвей власти и защиты Конституции.

По словам Откурбека Джамшитова, в 2019 году прокуратура провела проверку в аппарате правительства.

«Да, по закону мы имеем право. До этого не проводили проверки законности решений и деятельности в аппаратах президента, спикера, премьер-министра. Но мы с 2019-го начали это делать, в этом году продолжим», — обещал генпрокурор.

В Жогорку Кенеше рассматривают отчет Генеральной прокуратуры за 2019 год.