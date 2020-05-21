Незаконное обогащение. Генпрокуратуре предложили сотрудничать с активистами

По 19 лицам возбуждено уголовное дело по незаконному обогащению. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

По его словам, задержан только один из обвинямых — бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

«Сейчас активисты, объединившись, выступают с требованием конфисковать имущество бывших чиновников. В обществе возродилась ненависть к лицам, которые всю жизнь работая на государственной службе разбогатели. Вам надо сотрудничать с ними», — предложил депутат Жанар Акаев.

Напомним, в движении «Чон казат» собралось несколько юристов и гражданских активистов, которые выступают с резкой критикой и призывами проверить законность нажитого имущества некоторых политиков и олигархов.