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Власть

Всем помогают родители. Генпрокурор рассказал о зарплате сотрудников

Заработная плата сотрудников органов прокуратуры начинается от 10-12 тысяч сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил генпрокурор Откурбек Джамшитов.

Депутат Тазабек Икрамов поинтересовался, как могут прожить на эту сумму, если многие сотрудники прокуратуры живут в съемных квартирах. «Не толкает ли это на коррупционные шаги?» — спросил он.

«Некоторые мои коллеги в свое время работали за 200-300 сомов и снимали квартиры. Всем нам помогали родители. Коррупционные явления мы жестко подавляем», — заявил Откурбек Джамшитов.

По его данным, только 20 процентов сотрудников системы прокуратуры обеспечены жильем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/153434/
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